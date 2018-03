Deutschland - Spanien 1:1 Müller sei Dank! Traumtor sichert Unentschieden gegen Spanien

Erste Sitzung am Freitag Söders Kabinett beschließt Grenzpolizei und Asyl-Amt

Bayern bekommt eine eigene bayerische Grenzpolizei und ein eigenes Landesamt für Asyl. Das hat das neue Kabinett unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner ersten Sitzung am Freitag in München beschlossen.