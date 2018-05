Opposition: "Beruhigungspille" Söder steht zu Polizeigesetz - aber Kommission geplant

Am Donnerstag hatten in München Zehntausende Menschen gegen die Neuregelung demonstriert (der AZ-Liveblog zum Nachlesen), die am kommenden Dienstagabend im Landtag verabschiedet werden soll. Wegen der absoluten CSU-Mehrheit dort ist das eine reine Formsache. Das Gesetz sei notwendig und diene in erster Linie dem Schutz der Bevölkerung, sagte Söder. "Ich bin wirklich überzeugt, dass wir etwas brauchen, das der Polizei rechtliche Möglichkeiten gibt, auf neue Herausforderungen und Bedrohungen zu reagieren." Als Beispiele nannte der CSU-Politiker Amokläufe, Terrorismus, aber auch Stalking. Hier habe die Polizei in den vergangenen Jahren unzureichende Möglichkeiten gehabt, zu reagieren. Ziel der geplanten Neuregelung sei, "Opfer zu verhindern", Aufgabe sei der "Schutz des Lebens". Das alles laufe aber rechtsstaatlich ab. "Es ist kein Übermaß."