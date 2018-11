Donauwörth Schon 60 Hepatitis-Infektionen nach Klinik-Skandal

Staatsanwaltschaft ermittelt

Gegen den Mediziner ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der nicht mehr in Donauwörth beschäftigte Arzt litt selbst an Hepatitis C und war nach früheren Angaben der Kreisbehörde medikamentenabhängig. Wie er bei den Operationen die Klinikpatienten angesteckt haben soll, ist bislang unklar. Normalerweise wird Hepatitis C nur über Blutkontakt übertragen. Die Krankheit kann im schlimmsten Fall Krebs auslösen, wenn sie nicht erkannt wird. Mittlerweile gibt es erfolgreiche medikamentöse Therapien gegen Hepatitis C.