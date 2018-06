Kritik an Österreich Streit um Transit: Scheuer fährt nicht zu Brenner-Gipfel

Berlin/München - "Nach dem Gespräch mit Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer wird klar, dass das Land Tirol an einer kurzfristigen Lösung der Verkehrssituation an der deutsch-österreichischen Grenze nicht interessiert ist und an den Belastungen durch die Blockabfertigung festhält", teilte Scheuers Ministerium in Berlin am Donnerstag mit.