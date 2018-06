Fernfahrer im Wohngebiet Navi weist falschen Weg: 20.000 Euro Schaden

Kempten - In blindem Vertrauen auf sein Navigationsgerät hat sich in Kempten ein Fernfahrer in einem Wohngebiet verfranzt und Schaden von mehr als 20.000 Euro angerichtet. Der 48-Jährige demolierte am Montag mit seinem Sattelschlepper eine Garage, ein Vordach und einen Gartenzaun und blieb dann in der engen Straße stecken.