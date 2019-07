Die steigende Zahl der Austritt hat auch finanzielle Konsequenzen für die Bistümer. Das katholische Bistum Würzburg hatte in dieser Woche einen dreijährigen Baustopp angekündigt, weil dort das Geld knapp wird. Die Steuer macht bei den Kirchen im Freistaat in einigen Bistümern den Großteil der Einnahmen aus. In Würzburg und Passau sind es 80 Prozent, in Bamberg 75 Prozent, in Augsburg und Regensburg sogar fast 90 Prozent.

