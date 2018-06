Augsburg - Drei Wochen vor dem AfD-Bundesparteitag in Augsburg hat die Partei Probleme mit Hotelreservierungen. So hat das bekannteste Haus der Stadt, das zu Steigenberger gehörende Hotel "Drei Mohren", aus Angst vor möglichen Krawallen von Linksextremen zehn Zimmer von AfD-Funktionären storniert. "Um die Sicherheit und das Wohlergehen all unserer Gäste zu gewährleisten, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", begründete Steigenberger-Sprecherin Jannah Baldus am Freitag den Schritt. Zunächst hatten mehrere Medien über die Stornierung berichtet.