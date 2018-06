Das Motto passte wie die Faust aufs Auge zum Turnierverlauf. Ein furioses 4:0 gegen Portugal zum Start, am Ende schuftete man sich zum 1:0-Finalsieg gegen Argentinien. Nun, da das DFB-Team in Russland im Titelverteidiger-Modus unterwegs ist, müsste es eher heißen: "Aller Anfang ist schwer." Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Mexiko wäre "#DieMannschaft" gegen Schweden beinahe "#ZSAMMN" gescheitert. Diese Twitter-Hashtags wären dem DFB nur so um die Ohren geflogen. In der Nachspielzeit der Zitterpartie, die bei einem Remis tausend Fragezeichen aufgeworfen hätte, setzte Toni Kroos mit seinem Freistoß zum 2:1 ein dickes Ausrufezeichen (So tickt der Traumtorschütze).