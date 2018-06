11. Minute: Nächste Chance: Reus zimmert den Ball gegen den Pfosten! Powerplay vor dem saudischen Tor.

8. Minute: Toooooooor! Deutschland - Saudi-Arabien 1:0, Torschütze: Werner. Schöne Bude! Kimmich schnippelt den Ball in die Schnittstelle auf Reus, der in der Box sofort querlegt. Werner läuft ein und zimmert die Kugel nur so unter die Querlatte. fein gemacht!

3. Minute: Gefährlich! Deutschland kommt das erste Mal gefährlich vor das saudische Tor. Und: Boateng und Hummels sind mittendrin. Doch der Außenseiter klärt die Szene.

1. Minute: Los geht es in Leverkusen - mit Boateng!