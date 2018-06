16.34 Uhr: Der Trainer des Gegners polarisiert. Beim Confed Cup 2017 beleidigte der Kolumbianer Juan Carlos Osorio zuerst den neuseeländischen Coach Anthony Hudson auf das Übelste, ging dann im Spiel um Platz drei den Schiedsrichter an, woraufhin er vorübergehend gesperrt wurde. Ob er sich heute im Duell mit Joachim Löw zusammenreißen kann?

16.22 Uhr: Die Spieler machen sich im Olympiastadion Luschniki warm. Hier sind die mexikanischen Fans klar in der Überzahl. Die deutsche Nationalmannschaft wird mit Pfiffen empfangen. Die Atmosphäre dürfte heiß werden - doch das ist eben Fußball!

16.16 Uhr: Hector fällt krank aus. "Er war für heute nicht verfügbar. Wir gehen aber davon aus, dass er beim zweiten Spiel dabei sein wird", erklärt Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff im "ZDF": "Plattenhardt hat es in den Spielen, in denen wir ihn getestet haben, hervorragend gemacht. Boateng und Hummels werden ihm helfen."

16.10 Uhr: "Das erste Gruppenspiel ist ein Knackpunkt, wo es richtig losgeht", sagt Bayern-Star Thomas Müller in einem Einspieler des "ZDF". Recht hat der Weltmeister!

15.51 Uhr: Die Aufstellung des DFB-Teams ist da. Das Wichtigste: Özil spielt auf der Zehn, Reus sitzt auf der Bank und Draxler beginnt auf links. Linker Außenverteidiger ist indes Plattenhardt statt Hector, der kurzfristig krank ausfällt.

15.30 Uhr: Herzlich willkommen im Liveticker der AZ. Los geht es mit dem Weltmeister bei der Fußball-WM 2018! Deutschland gegen Mexiko - wir sind live für Sie dabei!

Deutschland gegen Mexiko: Özil oder Reus?

Endlich greift der Weltmeister in die Fußball-WM 2018 ein: Deutschland trifft am frühen Sonntagabend im Luschniki-Stadion in Moskau in WM-Gruppe F auf Mexiko - dort, wo am 15. Juli auch das Finale dieser Weltmeisterschaft steigt.

Torwart Manuel Neuer, die beiden Innenverteidiger Jerome Boateng sowie Mats Hummels und Stürmer Thomas Müller vom FC Bayern sind im DFB-Team freilich gesetzt.

Spekulationen gab es vor der Partie indes, ob Bundestrainer Joachim Löw auf der Zehn Marco Reus vom BVB oder den umstrittenen Mesut Özil (FC Arsenal) ran lässt.

Ein erfolgreicher Start wäre mit Blick auf die weiteren Gruppenspiele freilich wichtig - am Samstag, 23. Juni, muss die deutsche Nationalmannschaft im Olympiastadion Sotschi gegen Schweden ran; am 27. Juni wartet in der Kasan-Arena Gruppen-Außenseiter Südkorea auf das DFB-Team.

Ob der Titelverteidiger dann schon für das WM-Achtelfinale qualifiziert ist? Erste Antworten gibt es heute Abend - verfolgen Sie die Partie aus Moskau hier im Liveticker!

