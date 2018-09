Absteigen - aus der Liga A - kann man in der Nations League tatsächlich. Aber man will nicht mehr in Schönheit sterben. "Wir werden die Vision Ballbesitz nicht vergessen und völlig eingraben, das wäre kompletter Blödsinn", erklärte Löw. Dominantes Spiel sei die Grundbasis, aber künftig bitte mit besserer Balance.

Die Charme-Offensive: Die Wiederannäherung an die Fans. Zwar gab es in München keine öffentliche Trainingseinheit, aber Autogramme vor dem Hotel. "Wir wollen wieder offener auf die Leute zugehen, das wurde intern angesprochen", verriet Müller. Man will die Herzen der Zuschauer zurückgewinnen, auch "auf dem Platz etwas zurückgeben", so Neuer. "Feuer und Wille" sollen die Fans im Stadion spüren können, "es liegt an der Mannschaft, den Funken zu zünden", forderte Löw. Müller präzisierte: "Es geht darum, dass den Fans klar wird, dass da eine Mannschaft ist, die sich zerreißt." Weil Ballbesitz-Fußball manchmal "zähflüssig und langweilig" aussehe, wolle man, so der Bayern-Profi, "ein energiereiches Spiel zeigen, Powerfußball." Sie haben ihre Schuld erkannt. Nun müssen sie liefern, Tore als Sühne.

Nations League, 1. Spieltag