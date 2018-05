Der 33-jährige Kanadier war 566 Mal in der nordamerikanischen Profiliga NHL im Einsatz, unter anderem für die Toronto Maple Leafs und Colorado Avalanche. Erst im Oktober 2017 war Mitchell in die DEL gewechselt. Für Nürnberg sammelte er 43 Scorerpunkte (17 Tore und 26 Vorlagen) in 49 Partien.