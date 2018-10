Baden-Württemberg Weitere 500 Klinik-Patienten auf Hepatitis testen

Ein ehemaliger Narkosearzt wird verdächtigt, bei Operationen seine Patienten reihenweise mit der Leberentzündung angesteckt zu haben. Bislang gibt es 16 bestätigte Fälle. Der Beschuldigte litt selbst an Hepatitis C und war medikamentenabhängig. Zuletzt war der Mediziner im Oktober etwa zwei Wochen lang in Baden-Württemberg im Ostalb-Klinikum beschäftigt - nach Angaben des Landratsamtes hat man sich von dem Arzt getrennt. Gegen den Mann wird ermittelt. Dabei wird auch untersucht, ob er sich selbst Arzneien gespritzt hat und dieselben Spritzen dann für Patienten verwendet hat. Normalerweise wird die Infektion nur über Blutkontakt übertragen.