Deutscher Verkaufsstart Das sind die neuen Echos von Amazon

Zwar liegt der Anschaffungspreis hier bei rund 150 Euro, dank 76-mm-Woofer und 20-mm-Hochtonlautsprecher ist der Klang des Plus aber deutlich besser als beim viel kleineren Dot. Außerdem besitzt der Premium-Lautsprecher im Amazon-Line-up einen integrierten Zigbee Smart Home Hub. Damit ist es ganz einfach, kompatible Smart-Home-Geräte zu verbinden und Plus zum Dreh- und Angelpunkt des klugen Eigenheims zu machen. So soll beispielsweise das Sprachkommando "Alexa, finde meine Geräte" ausreichen, um smarte Lampen und Co. automatisch zu suchen und einzurichten.

Größerer Bildschirm für den Multimedialen

Die zweite Generation des Echo Show kommt nun mit 10-Zoll-HD-Display daher und soll ebenfalls einen besseren Sound als sein Vorgänger bieten. Besonders praktisch ist das Gerät zum Beispiel beim Einsatz in der Küche, wo es einem Nutzer nicht nur mit einer gesprochenen Anleitung behilflich sein kann, sondern diesem beispielsweise auch die Schritte eines Rezeptes in Bild und Video zeigen kann. Das neue Echo Show kann bisher aber erst vorbestellt werden. Die Geräte sollen voraussichtlich ab dem 2. November lieferbar sein und rund 230 Euro kosten.

Ebenfalls spannend sind einige technische Accessoires, die Amazon vorgestellt hat, die aber wie das Echo Show erst in den kommenden Wochen erscheinen sollen. Der Amazon Smart Plug ist ab dem 17. Oktober für knapp 30 Euro erhältlich und ermöglicht es, normale Geräte wie Kaffeemaschinen und Co. mit Sprachbefehlen zu steuern.

Echo Sub ist ein extra Subwoofer, der das Klangerlebnis von Echo und Echo Plus ab dem 16. November für 130 Euro noch einmal deutlich verbessern soll. Und Echo Input bringt eine Unterstützung für Sprachassistentin Alexa für knapp 40 Euro auch auf herkömmliche Lautsprecher. Ein Erscheinungsdatum ist hier noch nicht bekannt, die Veröffentlichung soll aber noch in diesem Jahr erfolgen.