Deutsche Zukunft noch ungewiss 100 Millionen Dollar: Netflix verlängert "Friends"-Lizenz um ein Jahr

Mehr als das Dreifache

Um die Geschichten von Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox) und Phoebe (Lisa Kudrow) weiter zeigen zu können, hat Netflix tief in die Tasche gegriffen. Stolze 100 Millionen Dollar Lizenz-Gebühr habe das Unternehmen an Rechteinhaber Warner Media gezahlt, berichtet "The New York Times". Die bisherigen Jahres-Lizenzen hätten gerade einmal 30 Millionen US-Dollar gekostet, heißt es weiter. Von der immensen Geldsumme erfahren, habe die US-Zeitung von Deal-Insidern, die anonym bleiben wollen. Weder Netflix noch Warner Media haben sich bislang dazu geäußert.