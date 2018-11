Heidi Klum schrieb "Victoria's Secret"-Geschichte

Was wäre eine "Victoria's Secret"-Show ohne Heidi Klum? Ihr erster Fantasy Bra lag schon bei stolzen 12,5 Millionen Dollar. Von 1999 bis 2010 war sie immer wieder dabei und 2002 sogar Chefin der dortigen Modeltruppe. Dass sie nach 13 Jahren die Flügel ablegte, kam aber nicht wirklich überraschend. Der "New York Post" sagte sie 2010: "Alle guten Dinge müssen mal ein Ende haben" - und einen Anfang wohl auch. Denn die Geschäftsfrau hatte allerhand Projekte wie die Castingshow "Germany's next Topmodel" oder die US-Talentshow "America's Got Talent" am Laufen.