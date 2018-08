Deutsche TV-Premiere Diese Dinge haben wir den Kardashians zu verdanken

Es gibt ihn wirklich, den Kardashian-Effekt. Seit über zehn Jahren turnt die Großfamilie durch die Öffentlichkeit. Das Aushängeschild: die Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians". In den USA wurde die allererste Folge im Oktober 2007 ausgestrahlt. Ab dem 17. September präsentiert E! Entertainment nun die 15. Staffel der Kultshow als TV-Premiere im deutschsprachigen Raum. Immer montags um 21:55 Uhr wird das Leben des Kardashian-Clans dann bei dem Pay-TV-Sender zu sehen sein. Wer nicht mehr so lange warten kann, sollte sich den 3. September dick im Kalender anstreichen. Ab kommendem Montag zeigt E! Entertainment zur Einstimmung auf die neuen Folgen drei Wochen lang rund um die Uhr alle Staffeln der beliebten Reality-Show sowie Spin-offs wie "Revenge Body with Khloé Kardashian" oder "Life of Kylie".