An der Seite von Nowitzki geht der Ex-Bayern-Profi in seine zweite Saison bei den Mavs. Mit einem Schnitt von 16,8 Minuten, 5,4 Punkten und 3,3 Rebounds verlief das erste Jahr ordentlich. "Er hat noch mal an seinem Wurf gearbeitet und das Vertrauen seines Trainers", sagt Schlüter, der glaubt, "dass Klebers Rolle bei den Mavs noch mal ein bisschen wichtiger werden könnte."

Dennis Schröder (25/Oklahoma City Thunder/Point Guard)



Dennis Schröder. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa

Der Spielmacher ist nach fünf Jahren bei den Atlanta Hawks zu Oklahoma City Thunder gewechselt. "Auf dem Papier ist das erstmal ein Abstieg, nachdem er in Atlanta der Leader und Franchise-Spieler war" sagt Schlüter. Bei OKC ist Starspieler Russell Westbrook die klare Nummer eins, Schröder dessen Backup. Eine schwierige Situation, in der er sich beweisen muss. "Es wird ein ganz wichtiges Jahr für ihn", sagt Schlüter.

Daniel Theis (26/Boston Celtics/Center/Forward)



Daniel Theis. Foto: John Bazemore/AP/dpa

Im Frühjahr hatte ein Meniskusriss sein gutes Debütjahr (14,8 Minuten, 5,3 Punkte, 4,3 Rebounds im Schnitt) vorzeitig beendet. Schlüter traut ihm "wieder eine tolle Saison" zu: "Vielleicht sogar mit dem Ritt bis in die Finals."

Moritz Wagner (21/Los Angeles Lakers/Center)



Moritz Wagner. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Der vielversprechendste Rookie. Der Berliner wurde nach starken Leistungen am College an 25. Position von den Lakers gedraftet und darf an der Seite von LeBron James spielen. "Die Situation ist wie gemalt für ihn", sagt Schlüter: "Ich könnte mir vorstellen, dass er im Laufe der Saison sogar in die Starting-Five rutscht. Wagner könnte uns in den nächsten Jahren wirklich noch sehr viel Freude bereiten."

Isaac Bonga (18/Los Angeles Lakers/Point Guard/Forward)



Isaac Bonga (links). Foto: Rauchensteiner/Augenklick

Auch Bonga wurde von den Lakers gedraftet (Position 39). Der frühere Frankfurter durfte in der Vorbereitung spielen, wird es aber schwer haben, in den Kader zu kommen. Auch Schlüter glaubt, "dass Bonga viel im G-League-Team der Lakers spielen wird".

Isaiah Hartenstein (20/Houston Rockets/Center/Forward)



Isaiah Hartenstein. Foto: sampics/Augenklick

Hartenstein wurde bereits im Vorjahr von den Rockets gedraftet, spielte aber für das Farmteam Rio Grande Valley Vipers. Er wird weiter um seine ersten NBA-Einsätze kämpfen müssen. "Er ist bei einem absoluten Topteam, das schon seinen Stil gefunden hat", sagt Schlüter, "da muss er erst mal reinfinden."