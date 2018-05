Details von der After-Party Dieser Royal verpasste George Clooney eine Abfuhr

Die royale Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36) war DAS Ereignis am Wochenende. Aber auch die Party nach der Trauung sorgt für viel Gesprächsstoff. So schwang dort beispielsweise George Clooney (57, "Michael Clayton") das Tanzbein und hatte dabei mehr als einmal eine königliche Partnerin an der Seite, wie der britische "Mirror" berichtet.