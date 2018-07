Details noch unklar Joe Jackson bekommt zwei Trauerfeiern

So trauert seine Familie

"Wir trauern um den Verlust unseres Vaters und feiern das Leben eines Mannes, der so viel geopfert hat, um uns das Leben und den Erfolg zu ermöglichen, den wir heute haben", erklärte der Jackson-Clan kürzlich in einem Statement. Der Vater von Janet (52, "Together Again") und Michael Jackson (1958-2009, "Beat It") war am Mittwoch gegen Mittag mitteleuropäischer Zeit in einem Krankenhaus in Las Vegas verstorben.