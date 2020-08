Deswegen bleibt sie kinderlos Isabel Varell wurde als Kind "schwerst verprügelt"

Die Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin Isabel Varell (59, "Eine Tasse Tee") spricht in einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" ausführlich über ihre schwere Kindheit, in der sie eigenen Aussagen zufolge misshandelt wurde. Von ihrer Mutter sei sie "wegen jeder Nichtigkeit immer wieder schwerst verprügelt" worden. Ihre Eltern hätten sich getrennt, als sie neun Jahre alt war und ihre Mutter habe ihr nie das Gefühl gegeben, dass sie ein wertvoller Mensch sei. "Sie hat mich wüst beschimpft, dass ich mal in der Gosse landen würde, weil ich zu nichts tauge", erzählt Varell.