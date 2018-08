Zumindest sah das Lerchenberger so. Also schaltete er sich selbst ein und stellte der Künstler-Event-Betreuerin Sabine eine Falle. Er gab sich als russischer Geschäftsmann aus, machte über einen Freund ein Treffen in einem Café in Nagold bei Stuttgart aus, wo sich Sabine gerade aufhält. Außerdem informierte er die Polizei. Am Freitag der vorläufige Show-down. „Soll ich mit dem Russen Russisch oder Englisch reden?“, fragt Sabine den Mittelsmann. Da dreht sich Lerchenberger, der im Café gewartet hat, zu ihr, sagt: „Bairisch reicht.“