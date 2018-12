Designer verraten Details Priyanka Chopra: 80 Personen haben an ihrem Hochzeits-Look gearbeitet

Mehr als nur ein bisschen Bling-Bling

Gefeiert wurde mit rund 1.000 Gästen in einem Hotel in Neu-Delhi, der Hauptstadt von Indien. Für die Feierlichkeiten schmiss sich die 36-Jährige in besonders auffällige und vor allem aufwendige Schale. Wie das Designer-Duo Falguni Shane Peacock nun bei Instagram verraten hat, stecken in dem Outfit stolze 12.000 Stunden Handarbeit von insgesamt 80 fleißigen Mitarbeitern.