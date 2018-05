Design steht noch nicht fest iPhone SE 2 kommt wohl doch erst im Herbst

Das iPhone SE kam im Frühjahr 2016 auf den Markt und gleicht dem Aussehen nach dem iPhone 5s, die Hardware entspricht dem iPhone 6s. Apple reagierte mit dem Gerät auf die große Nachfrage an 4-Zoll-Smartphones mit aktueller Technik. An dem Konzept wird der Hersteller festhalten, welche Features allerdings in die zweite SE-Generation verbaut werden, ist derzeit reine Spekulation.