Deshalb kommt die CSU besser mit den Freien Wähler zurecht

Mit den "Kernforderungen" der Freien Wähler kommt die CSU da weit besser zurecht. Der Verzicht auf den Bau einer dritten Startbahn am Flughafen München ist für ihn freilich von so existenzieller Bedeutung, dass er mit seinen Freien Wählern lieber in die Opposition gehen würde. In dieser Hinsicht einzuknicken wäre "fatal", so Aiwanger: "Da würden wir bei den nächsten Wahlen massiv abgestraft." Wie zu hören ist, würde der CSU wohl ein Einlenken in dieser Frage nicht allzu schwer fallen, nachdem die Luftfahrtwirtschaft eine Fertigstellung der Bahn bis 2030 für ausreichend hält.