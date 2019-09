"Im Keller unserer Eltern lagen so viele Instrumente rum, da haben wir vorm Furtgeh einfach mal drauflos gespielt", erzählt Johannes (36), der das Talent wie sein älterer Bruder Tobias (42) in die Wiege gelegt bekam.

Schließlich baute ihr Vater Reinhard Loechle 1971 in Erding die Kreismusikschule auf, nachdem er zwei Jahre zuvor sein Staatsexamen in München als Musiklehrer mit "sehr gut" abgeschlossen hatte – damals war der heute 70-Jährige der erste Student von "Jugend- und Volksmusik" mit den Instrumenten Akkordeon, Gitarre, Blockflöte, Hackbrett und Klavier.

DeSchoWieda: So lief das mit Right Said Fred

Zurück zu Right Said Fred: Die beiden schrieben 1991 Geschichte, denn seit den Beatles war es keiner britischen Band gelungen, mit einer Debütsingle drei Wochen in Folge Platz eins der US-Charts zu belegen.

"Und die sind so cool drauf“, erinnert sich Sänger Maximilian Kronseder (35) an das entspannte Kennenlernen bei einer Session von Antenne Bayern an Pfingsten. Im Video wurde "Auf da Bierbank" wie immer im fahrenden Bus gesungen - diesmal eben mit den Stars aus England, die sofort mit Feuereifer bei der Sache waren und sichtlich Freude am Bairisch und den etwas anderen Instrumenten in ihrem Song hatten.

"Wir hatten einfach wahnsinnig viel Spaß mit den beiden", sagt Felix Ranft (30), der Schlagzeuger der Ur-Besetzung, die mittlerweile regelmäßig je nach Bedarf um Maximilians Zwillingsbruder Sebastian Kronseder und ihren Freund Florian Gröninger zum Sextett erweitert wird.

DeSchoWieda: Unvergessenes "Despacito" mit Monika Gruber

Durchschlagenden Erfolg hatten DeSchoWieda bereits Ende 2014 im Auto mit "Nimma", ihrer Version von "Timber" (Pitbull) oder auch drei Jahre später mit der bayerischen Antwort auf "Despacito" (Luis Fonsi) im Cabrio mit Monika Gruber.

Und zum Wham-Cover "Du Bistas" haben sie zum Weihnachtsfest 2015 auch das passende Video in den Bergen gedreht – über 400.000 Abrufe auf YouTube sprechen eine deutliche Sprache. Man kann zum Ohrwurm "Last Christmas" stehen, wie man will – so macht er einfach Spaß.

Und zwischen all die Welthits im Bavarian Style packen DeSchoWieda ihre Eigenkompositionen, sei es "Easy Rider", "Da Grantler" oder das unverkennbare "Servus Habedehre".

Der Erdinger Mix aus Volksmusik, Pop, Rock, Brass und Reggae kommt einfach an - inzwischen auch über die bayerisch-österreichischen Grenzen hinaus.

