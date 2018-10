Derrick Williams feiert beeindruckendes Debüt Das Familienduell gegen Barça mit Ex-Coach Pesic

Derrick Williams - Seht her, hier bin ich

Der Neuzugang der Münchner brauchte also keinerlei Anlaufzeit, um gleich nach seiner Debüt-Einwechslung im ersten Viertel beim 80:79 gegen Euroleague-Titelkandidat Panathinaikos Athen sein ganz persönliches Statement in die Basketball-Welt zu senden. Es lautete ganz unmissverständlich: Seht her, hier bin ich! Endlich. In den ersten fünf Saisonspielen hatte sich der 27 Jahre alte US-Profi nämlich noch als Zuschauer in Geduld üben müssen. "Heute hat mich der Coach reingebracht und ich konnte mich zeigen", sagte Williams nach der Partie bei "Telekom Sport": "Es war großartig, mein erstes Spiel nach sieben Monaten. Ich wollte Energie reinbringen und die Fans waren toll."