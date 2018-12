Neuer Mercedes GLE mit Kurvenneigefunktion

Aber das ist noch nicht das Ende der technischen Neuheiten in der vierten GLE-Generation. Denn die erstmals in einem SUV angebotene Kurvenneigefunktion mit Namen Curve sorgt dafür, dass sich der schwere Brocken fast wie ein Motorrad annähernd querkraftfrei in die Kurve legt. Das fühlt sich zwar ein bisschen ungewohnt-synthetisch an - dürfte aber vor allem Mitfahrern mit empfindlichen Magennerven sehr willkommen sein. Neu im GLE ab den Sechszylinder-Modellen ist auch der vollvariable Allradantrieb mit einer elektronisch geregelten Verteilung des Antriebsmoments von null bis 100 Prozent zwischen Vorder- und Hinterachse. Wer dann noch das Offroad-Paket ordert, kriegt auch noch eine Untersetzungsstufe und samt automatischer Sperrwirkung von null bis 100 Prozent - und dann kann den GLE kaum mehr etwas in seinem Vor- und Aufwärtsdrang stoppen. Wer sich doch mal festfährt, aktiviert einfach den Freifahrmodus - und der Kraxler schaufelt sich per Einzelradansteuerung aus Sand oder Schnee frei.