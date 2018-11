Der Winter naht jetzt wirklich "Game of Thrones": Der Starttermin für die letzte Staffel steht!

Im April geht es weiter!

Der verantwortliche US-Sender "HBO" hat auf Twitter einen kurzen Teaser gepostet, der mit genau dieser lang erwarteten Info endet: "April 2019". Damit bewahrheitet sich auch das Gerücht, das Maisie Williams (21), die in "Game of Thrones" die Arya Stark spielt, in einem Interview Anfang des Jahres ausgeplaudert hatte. Schon länger bekannt ist zudem, dass die letzte Staffel nur sechs Folgen umfassen wird, die dafür aber alle Spielfilmlänge haben.