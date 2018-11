"Der verhätschelte Prinz" Die absurden Sonderwünsche von Prinz Charles

Und dabei hinterlässt vor allem Prinz Charles Eindruck. Der 69-Jährige hat allerlei Ansprüche an seinen Alltag. Das fängt schon am Morgen an, wie Paul Burrell, ein ehemaliger Butler von Prinzessin Diana (1961-1997), erzählt: "Alles wird für ihn gemacht. Sein Schlafanzug wird jeden Morgen gebügelt, auch seine Schnürsenkel werden gebügelt, der Badezimmerstöpsel muss sich an einer ganz besonderen Stelle befinden und die Wassertemperatur exakt lauwarm sein." Sogar die Zahnpasta lässt sich Charles demnach von einem Diener auf die Zahnbürste machen.