Der verbotene Schlüssel, ... TV-Tipps am Samstag

22:00 Uhr, Sat.1, Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, Abenteuerdrama

Die Eltern des jungen Pi Patel (Suraj Sharma) wollen mit ihrem kompletten Zoo von Indien nach Amerika auswandern. Doch während der Überfahrt gerät das Schiff in einen Sturm und kentert. Pi schafft es in ein Rettungsboot, aber in Sicherheit ist er hier nicht: Auch ein gefährlicher bengalischer Tiger konnte sich retten und treibt nun mit dem Jungen auf hoher See. Die beiden bauen nach und nach eine ganz besondere Verbindung zueinander auf.