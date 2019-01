Der Usedom-Krimi, Verrate mich nicht,... TV-Tipps am Donnerstag

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) sucht die Ex-Anwältin Lossow in der Bikerszene nach ihrer verschwundenen Tochter. Peter Parker trifft in "The Amazing Spider-Man 2" (VOX) auf den Superschurken Electro. In "Verrate mich nicht" (arte) gibt sich eine Krankenschwester als Ärztin aus.