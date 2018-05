Der Usedom-Krimi, Tatort, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Das zweite Gesicht

Die Hellseherin Roswitha Brehm (Gudrun Ritter) wurde ermordet. Kurz vor der Tat hatte sie verzweifelt versucht, Kontakt mit Kommissar Thiel (Axel Prahl) aufzunehmen. Wollte sie wieder per Pendel ein Verbrechen aufklären? Nun starb die Hellseherin ausgerechnet in der Villa, die in Münster bereits für große Schlagzeilen sorgte. Vor Jahren wurde hier fast die komplette Familie Steinhagen erschossen. Der Fall blieb ungesühnt, die Leichen unauffindbar. Nur die Adoptivtochter überlebte das Blutbad. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Tod der Hellseherin und dem Mord an den Steinhagens?