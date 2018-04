Der unglaubliche Hulk, ... TV-Tipps am Samstag

Im Frühlingsmonat April präsentiert Moderator und Gastgeber Kai Pflaume wieder beste Unterhaltung mit packenden Duellen und tollen Gästen. Mit dabei sind: Serge Gnabry, Dietmar Bär, Stefan Kretzschmar, Alexander Hold, Alexander Bommes und Nora Tschirner. Die Schauspielerin ist auch eine leidenschaftliche Musikerin. Wie ihr junger Kontrahent Simon (12), spielt auch sie mehrere Instrumente. Bei "Klein gegen Groß" treten Simon und Nora gegeneinander an, um Lieder allein anhand der Basslinie zu erkennen.

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Abenteuerkomödie

In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa (Geoffrey Rush) die gefährliche Expedition leitet, nimmt er jedoch lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach (Ian McShane), genannt "Blackbeard".

20:15 Uhr, ZDFneo, Kalender Girls, Sozialkomödie

Im nordenglischen Örtchen Knapely ist nicht viel los. Einige Wochen zuvor ist Annies (Julie Walters) Mann John (John Alderton) im Krankenhaus an Leukämie gestorben. Annie und ihre beste Freundin Chris (Helen Mirren) haben viel Zeit im Besucherzimmer des Hospitals auf einem alten Sofa verbracht. Mit dem Erlös eines neuen Kalenders möchten sie dem Krankenhaus ein neues Sofa stiften, was jedoch sehr teuer ist. Da hat Chris eine außergeöhnliche Idee: Ein Aktkalender soll her, denn "sex sells". Erstaunlicherweise können Annie und Chris ihre Best-Ager-Freundinnen von der Idee überzeugen, sich dezent, aber ohne Kleidung von Fotograf Lawrence (Philip Glenister) in unterschiedlichen Posen ablichten zu lassen.

20:15 Uhr, ProSieben, I, Robot, Sci-Fi-Actionthriller

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.

