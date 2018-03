Mit Frau und Sohn: Christian Wolff feiert 80. Geburtstag

Bis heute wird er übrigens noch gelegentlich als "Förster Rombach" auf der Straße angesprochen. obwohl er die Förster-Rolle schon 2006 nach einem Herzinfarkt abgegeben hat. An Ruhestand dachte und denkt er trotzdem nicht: An seinem 80. Geburtstag am Sonntag wird er im Contra-Kreis-Theater in Bonn auf der Bühne stehen und danach im kleinen Kreis mit Kollegen und Familie auf der Godesburg feiern. Er spielt in dem Stück "Fremde Verwandte" – zusammen mit seinem Sohn Patrick Wolff, der auch in der Komödie sein Sohn ist. Das sei sein Geburtstagsgeschenk, sagt Wolff. Er habe sich das gewünscht, als er die Rolle angenommen habe – und genieße das Zusammensein mit seinem Sohn: "Das ist eine sehr schöne, intensive Zeit, die wir hier zusammen verleben."