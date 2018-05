Der "Tatort"-Star im Interview Martin Brambach: "Ich bedauere, dass Alwara den Tatort verlassen hat"

Brambach: Ich finde, dass wir vor allem ein Unterhaltungsformat sind. Am Ende zählt, dass wir den Zuschauer gut unterhalten. Man muss dabei das Scheitern riskieren dürfen, denn nur so - finde ich - kann Kunst entstehen. Ich bedauere sehr, dass Alwara den Tatort verlassen hat. Sie ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin und Kollegin. Meine Figur konnte sich toll an ihrer reiben. Aber natürlich freue ich mich auch auf alles Neue, was Cornelia Gröschel mitbringt.