Der Superstar von A bis Z Lionel Messi bei der WM: Der Unvollendete

Moskau/München - Der Magier steht unter Druck – und in seiner Heimat in der Kritik wie noch nie: Nach dem enttäuschenden WM-Start mit nur einem Punkt aus zwei Spielen bangt Lionel Messi mit Argentinien um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Und das bei seiner vielleicht letzten WM. Endet er als Unvollendeter? Um im abschließenden Gruppenspiel gegen Nigeria (20 Uhr, ARD) noch weiterzukommen, brauchen die Argentinier ihren Superstar in Bestform. Die AZ erklärt, was Messi ausmacht – von A bis Z.