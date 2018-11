Der Starttermin steht fest "The Voice Senior" geht noch vor Weihnachten los

Welche Coaches sind dabei?

Fans des Casting-Formats können sich bei "The Voice Senior" über ein Wiedersehen mit The BossHoss freuen. Alec Völkel und Sascha Vollmer feiern nach fünf Jahren Pause ihr Comeback in den roten Drehstühlen. "Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben", ist sich Vollmer sicher. "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird", so Völkel. Die beiden batteln sich mit den anderen Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha um die besten Sänger Ü60.