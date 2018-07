Der Star-Designer im Interview Guido Maria Kretschmer: An diesen Sommer-Trends kommt keiner vorbei

Trends hin oder her - welche Sommerteile sind echte Evergreens und dürfen in keinem Schrank fehlen?

Kretschmer: Richtige Evergreens sind für mich sicherlich Hemdblusen. Sie sind ein großes Thema und auch gerade sehr angesagt, da wirklich viele Frauen sie tragen können - zum Beispiel im Sommer als kurzes Strandkleid. Sie sind gute Kaschierer, leicht und in guten Qualitäten verfügbar. Man darf auch gute Tops nicht unterschätzen. Es gibt so schöne Versionen, von Seide bis Jersey in allen Variationen. Auch eine gut sitzende Jeans gehört für mich dazu oder auch Strickteile, gut geschnittene Crop Tops, die mittlerweile von vielen Frauen gerne getragen werden. Für mich persönlich gehört auch immer noch ein cooles Kleidchen dazu, ein Cocktailkleid, Etuikleid oder auch ein Bleistiftrock. Wenn diese Teile gut gemacht sind, kann man sie mit jedem Schuh kombinieren, ob mit Sneakern oder mit High Heels. Man darf auch einen guten Mantel nicht vergessen. Leichte Mäntel können auch perfekt kaschieren, halten warm und sehen lässig aus. Vor allem bei unserem unbeständigen Wetter sollte man Teile haben, die diesen Wechsel auch mitmachen. Deswegen glaube ich, dass Sommer- und Herbst- Winterteile in Kombination einfach schön sind.

Und welche Teile kann man getrost ausmisten?

Kretschmer: Getrost ausmisten kann man meiner Meinung nach zu stark geprintete Teile. Vor allem mit Retro-Jungle-Prints sollte man sich zurückhalten. Es gibt auch bestimmte Overalls und Jackenformen, die ich nicht mehr so toll und aktuell finde. Von den ersten Versionen der Culotte-Hosen, die jetzt in anderen Formen verfügbar sind, kann man sich jetzt auch verabschieden. Hosen, die zu high-waisted sind entsprechen auch nicht mehr dem aktuellen Trend.

Was sind für Sie die größten Fashion-No-Gos im Sommer?

Kretschmer: Für mich ist ein No-Go, Körperteile zu betonen, die man nicht gut gepflegt hat. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Sommersandalen, aber dafür braucht man dann auch einen entsprechend gepflegten Fuß. Was die Kleidung betrifft sollte es nicht zu kurz, nicht zu knapp, nicht zu eng sein - das ist auch immer so eine Sache. Körperumspielend ist immer schöner als knalleng. Auch falsche Sonnenbrillen können ein No-Go sein. Es gibt so schöne Brillenformen, da sollte man sein Gesicht nicht verunstalten und eine für sich passende Brille aussuchen.

Wie können kurvigere Frauen auch im Sommer ihre Problemzonen am besten kaschieren?

Kretschmer: Ganz wichtig ist hier gute Wäsche. Es gibt unglaublich gute Unterwäsche, aber auch gut geschnittene Kleider. Es gibt diese ganz leichten Sommerkleider, gute Overalls, Hosen aus leichten Materialien und schönen Mustern, die ablenken und welche wir auch für meine neue Curvy Collection by Otto entwerfen. Es ist aber auch die Idee, Sachen zu tragen, die nicht nur Sack sind, sondern auch etwas schmaler und luftiger kombiniert werden können. Auch hier sind Hemdblusen sehr gut, weil man sie einfach mit leichten Hosen und schönen Röcken tragen kann. Ein sommerlicher Lagenlook ist immer besser als zu enge Spagetti-Tops.