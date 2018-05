Der Staat gegen Fritz Bauer, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Der Staat gegen Fritz Bauer, Politdrama

Ende der 1950er Jahre will der hessische Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer (Burghart Klaußner) den in Argentinien untergetauchten Deportationsexperten des dritten Reiches, SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (Michael Schenk), in Deutschland vor Gericht stellen. Da die deutschen Behörden von ehemaligen Nationalsozialisten durchsetzt sind, wendet er sich an den israelischen Geheimdienst Mossad, und begeht damit Landesverrat. Für den Juden Bauer geht es dabei nicht um Rache für den Holocaust, es geht ihm um die Zukunft Deutschlands.