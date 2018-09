Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich vom Saisonstart in die 3. Liga sicher mehr erhofft. Am Wochenende gab es beim Auswärtsspiel in Zwickau zu allem Überfluss noch eine mehr als umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung. Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben verlor daraufhin völlig die Fassung.