Entschuldigung von Moderator Hinnerk Baumgarten

Und was sagt Baumgarten? "Ich habe mich bei Heike Götz entschuldigt. Sie hat diese akzeptiert. Es wird nicht wieder vorkommen." Jetzt will er ein Einzel-Coaching absolvieren, eine Form der Gesprächstherapie, in der es um Persönlichkeitsentwicklung und Führungsstil geht.