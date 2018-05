Der Schwalbenkrieg Immer öfter finden Vogelpaare keinen Nistplatz

Vogelrettung: Seitdem gibt es einen Vorhang zum Schutz

Meldungen über verirrte Schwalben gab es in letzter Zeit öfter. So wie kürzlich, als eine Rauchschwalbe in die Ausstellungsräume in der Heiliggeistkirche geflogen war. Die Feuerwehr musste erst das Gitter vor einem Fenster entfernen, bis die Schwalbe wieder ins Freie fliegen konnte. Schon zweimal haben sich auch in das Wäschemodengeschäft Hunkemöller in der Altstadt Schwalben verflogen. Die Einfangaktion mit Unterstützung des LBV verlief spektakulär: "Das war ein Riesenakt", sagen die Verkäuferinnen. Seitdem flattert ein leichter Vorhang vor dem Eingang, der Schwalben draußen halten soll.