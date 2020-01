Der Schauspieler wird 30 Liam Hemsworth: Das sind seine besten Filme

"Mit Dir an meiner Seite"

Mit diesem Film schaffte er 2010 den Sprung in die weltweite Filmindustrie - und lernte seine Ex Miley Cyrus kennen. Im Liebesdrama "Mit Dir an meiner Seite", das auf der Buchvorlage von Nicholas Sparks (54) basiert, spielt Hemsworth Will Blakelee, einen Sunnyboy, der das Herz von Ronnie Miller (Miley Cyrus) erobert. Gemeinsam kümmern sie sich um Schildkröten oder genießen ihre Zeit am Strand. Doch die junge Liebe wird auf die Probe gestellt.