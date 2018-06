Jimi, haben Sie mit diesen drei Paaren im Finale von "Let's Dance" gerechnet?

Jimi Blue Ochsenknecht: Ich fand es superschwer vorherzusagen. Eigentlich kommt Massimo Sinato ja immer ins Finale, auch Thomas Hermanns war so unglaublich gut und Charlotte Würdig war auch richtig gut. Aber die drei Finalpaare machen total Sinn. Ingolf Lück macht eine Bombenshow und ist superlustig, Barbara Meier tanzt so superschön und elegant und Judith Williams ist so sympathisch.