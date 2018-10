Der Ruhm machte sie krank Keira Knightley hatte mit 22 einen Nervenzusammenbruch

Weil Knightley damals noch so jung gewesen sei, habe sie aus allem was sie über sich mitbekam auch nur das Negative herausgefiltert. So Sachen wie: "Jeder glaubt, dass du scheiße bist." Fünf Jahre lang habe sie gekämpft. Für ihre Rolle in "Abbitte" wurde sie für einen begehrten Bafta Award nominiert. Drei Monate lang habe sie zuvor das Haus nicht mehr verlassen. "Ich habe mich tatsächlich hypnotisieren lassen, damit ich bei den Baftas auf dem roten Teppich stehen konnte, ohne eine Panikattacke zu haben."