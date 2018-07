Der royale Druck sei zu groß Thomas Markle ist sicher: Lächeln von Herzogin Meghan ist nur gespielt

Wenn Herzogin Meghan (36) in die Öffentlichkeit tritt, strahlt sie zumeist über das ganze Gesicht. Eine Eigenschaft, die viele Royal-Fans so sehr an ihr mögen. Doch einer will in dem Lächeln des einstigen "Suits"-Stars etwas ganz anderes sehen. Thomas Markle (73), der Vater der 36-Jährigen, äußerte am Sonntag gegenüber dem britischen Boulevardblatt "The Sun" seine Zweifel an der Echtheit des Dauergrinsens. Er mache sich ernsthafte Sorgen um seine Tochter.