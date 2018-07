Der Regisseur im Interview Fiebert Terry Gilliam mit England bei der WM mit?

Regisseur und Monty-Python-Mitbegründer Terry Gilliam (77, "12 Monkeys") hatte beim diesjährigen Filmfest München seinen neuen - lang erwarteten - Film "The Man Who Killed Don Quixote" im Gepäck, der bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai Weltpremiere gefeiert hatte. Fast 25 Jahre arbeitete der heute 77-Jährige an seinem Herzensprojekt. Deutsche Kinofans sollten sich den 27. September 2018 vormerken, dann erscheint der Streifen hierzulande.