Premiere feiern die neuen Dressen am 17. August. Dann trifft der EHC beim Red Bulls Salute in Garmisch-Partenkirchen auf den SC Bern. Am 11. August findet die Saisoneröffnungsfeier auf dem Vorplatz des Olympia-Eisstadions statt. Ab diesem Tag gehen die neuen Trikots auch in den Verkauf.