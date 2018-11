Der Ranger, Krieg der Welten, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Der Ranger - Paradies Heimat: Wolfsspuren, Heimatmelodram

Als Ranger in den kanadischen Wäldern hat Jonas Waldek (Philipp Danne) in den letzten fünf Jahren viel Erfahrung gesammelt und kehrt nun in seinen Heimatort Wehlen und den Nationalpark Sächsische Schweiz zurück. Als Jonas erfährt, dass Bergbau-Unternehmer Karl Nollau im Nationalpark sein stillgelegtes Bergwerk reaktivieren will, um Lithium zu fördern, sieht er die Natur bedroht und setzt alles daran, Wald und Wildtiere zu schützen. Wie gerufen kommt da die Unterstützung der attraktiven Verhaltensbiologin Emilia (Liza Tzschirner).